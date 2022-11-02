Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о заявлении Миодрага Божовича. Ранее Божовоич заявил, что он является легендой российского футбола.

«Если бы я во времена Божовича тренировал «Химки», то Миодраг был бы всегда вторым. И где-то на третьем месте был бы «Зенит». Я не согласен, что легенда российского футбола — это Божович. Легенда российского футбола — это я! Если бы я был футбольным тренером, то никакой Божович в Россию не был бы приглашен. И всю его работу делал бы я. Я же легенда российского футбола! А так... Очень странное интервью Божовича. Он пловцов что ли начал тренировать? Как-то он поплыл», — сказал Губерниев «СЭ».

54-летний специалист был главным тренером «Локомотива», «Динамо», «Ростова», «Амкара», тульского «Арсенала» и «Крыльев Советов».