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Орлов: «Кассьерра... Нет слов! Бакаев не знает, как играть с бразильцами»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Зелимхан Бакаев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Известный комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» выразил мнение, что полузащитнику Зелимхану Бакаеву будет сложно пробиться в состав «Зенита».

— Кассьерра... Нет слов. Он играет, к сожалению, даже хуже, чем в прошлом году. Когда у тебя такая полузащита, ты должен постоянно забивать. А он все время выключается из игры. Просто стоит возле центрального защитника, не особо предлагает себя. Ну сравните его с подвижными Малкомом и Венделом. Небо и земля! У Кассьерры нет маневра. Если бы «Зенит» сейчас играл в Лиге чемпионов, это сказалось бы... Минус один игрок.

Бакаев не вышел даже на замену. Ну не получается у него. Так и не понял, как играть в этой системе, как взаимодействовать с бразильцами. Очень сложно ему. Очень... Малоактивен. Хотя Зелимхану, конечно, еще дадут шанс, — сказал Орлов «СЭ».

Малком атакует ворот &laquo;Химок&raquo;. «Гогниев — молодец, «Химки» сыграли на уровне «Зенита». Выбыл Барриос — сразу начались проблемы». Мнение Орлова
Зелимхан Бакаев
ФК Зенит
Геннадий Орлов
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