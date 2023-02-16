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Сегодня, 20:04

Орлов: «Жирков — выдающийся игрок. Чем бы он ни занимался, он будет делать это хорошо»

Алина Савинова
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Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о решении Юрия Жиркова завершить игровую карьеру.

«Жирков — профессионал до мозга костей. Всегда держал форму и в каждом клубе был в прекрасном физическом состоянии. Жирков — выдающийся игрок. Сам факт, что он был в «Челси», уже о многом говорит. Плюс посмотрите, сколько лет он был в сборной. И всегда на уровне. Жирков — лучший левый крайний защитник российского периода», — приводит Sport24 слова Орлова.

Также он ответил на вопрос, получится ли из Жиркова хороший тренер.

«Не знаю. Он нигде не говорил, что хочет стать тренером. У него есть свое увлечение. Ему уже поздно становиться тренером. Если начинать работу тренеру, нужно начинать с детских и юношеских команд, пройти определенный путь. Но у Юрия великолепный опыт. Чем бы он ни занимался, он будет делать это хорошо», — добавил комментатор.

Последним клубом 39-летнего Жиркова стали «Химки», за которые он выступал с января по июнь 2022 года. В составе ЦСКА Жирков стал двукратным чемпионом России, четырехкратным обладателем Кубка и Суперкубка России, победителем Кубка УЕФА.

Также он выступал за «Зенит», «Челси», «Спартак» из Тамбова, «Анжи» и «Динамо».

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-16-orlov-zhirkov-luchshiy-levyy-zashchitnik-rossiyskogo-perioda-chemby-on-ni-zanimalsya-on-budet-delat-eto-khorosho
Юрий Жирков
Футбол
Геннадий Орлов
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