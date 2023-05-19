Сегодня, 08:00
Известный российский тренер Александр Пискарев, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о конфликте с Константином Геничем, с которым работал в «Химках».
— В 2000-м вы были главным тренером «Химок».
— Вторая лига. Всего не расскажешь, грязь не хочется выносить...
— Грязь не надо, расскажите одну историю. Как покинули клуб из-за футболиста Генича.
— Ведем 1:0, Костя в полном порядке. Я вижу, что заряжен, летит в подкатах. До конца минут 15. Думаю: надо его сохранить для следующего матча. Вдруг рубанут, останемся без нападающего. Убираю Генича с поля. Так он шагает к скамейке и матом меня кроет!
— Вы уверены, что именно вас?
— Конечно! Как тут не понять? Я сразу отвечать не стал. Зато уж в раздевалке сорвался. Не выдержал.
— Живописно было?
— Сказал ему: «Я положил на тебя крупный! И на президента, который тебя поддерживает! Мне по ***, могу и уйти...»
— Кто был президентом клуба?
— Юрий Кораблин. Мэр Химок, потом «Венецию» купил.
— Генича поддерживал?
— Да! Костя — парень-то скользкий, влезет куда хочешь. Везде найдет своих людей. Вот вторая часть спича мне дорого обошлась.
— Про президента?
— Да. Это моя ошибка! Остановись я на середине своей речи, все было бы нормально. Работал бы и работал. Без последствий.
— Кораблину донесли сразу?
— Моментально. Доброхотов вокруг много. Было кому стукнуть. На следующий день пришлось уйти.
— Позже встречались с Константином?
— Нет. Не хочу. Но и телевизор не выключаю, когда его комментарий слышу. Вспоминаю!
— Он футболист-то неплохой был?
— Для второй лиги — вполне. При условии, что в хорошем функциональном состоянии. Если снижал требования, сразу скисал. Но в РПЛ точно не потянул бы.
— Почему?
— Медленный. Мышление не то.