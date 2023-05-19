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Пискарев — о конфликте с Геничем: «Он шагает к скамейке и матом меня кроет!»

Пискарев рассказал о конфликте с Константином Геничем, с которым работал в «Химках»
Александр Кружков
Обозреватель
Юрий Голышак
Обозреватель
Константин Генич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Известный российский тренер Александр Пискарев, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о конфликте с Константином Геничем, с которым работал в «Химках».

— В 2000-м вы были главным тренером «Химок».

— Вторая лига. Всего не расскажешь, грязь не хочется выносить...

— Грязь не надо, расскажите одну историю. Как покинули клуб из-за футболиста Генича.

— Ведем 1:0, Костя в полном порядке. Я вижу, что заряжен, летит в подкатах. До конца минут 15. Думаю: надо его сохранить для следующего матча. Вдруг рубанут, останемся без нападающего. Убираю Генича с поля. Так он шагает к скамейке и матом меня кроет!

— Вы уверены, что именно вас?

— Конечно! Как тут не понять? Я сразу отвечать не стал. Зато уж в раздевалке сорвался. Не выдержал.

— Живописно было?

— Сказал ему: «Я положил на тебя крупный! И на президента, который тебя поддерживает! Мне по ***, могу и уйти...»

— Кто был президентом клуба?

— Юрий Кораблин. Мэр Химок, потом «Венецию» купил.

— Генича поддерживал?

— Да! Костя — парень-то скользкий, влезет куда хочешь. Везде найдет своих людей. Вот вторая часть спича мне дорого обошлась.

— Про президента?

— Да. Это моя ошибка! Остановись я на середине своей речи, все было бы нормально. Работал бы и работал. Без последствий.

— Кораблину донесли сразу?

— Моментально. Доброхотов вокруг много. Было кому стукнуть. На следующий день пришлось уйти.

— Позже встречались с Константином?

— Нет. Не хочу. Но и телевизор не выключаю, когда его комментарий слышу. Вспоминаю!

— Он футболист-то неплохой был?

— Для второй лиги — вполне. При условии, что в хорошем функциональном состоянии. Если снижал требования, сразу скисал. Но в РПЛ точно не потянул бы.

— Почему?

— Медленный. Мышление не то.

Евгений Кучеревский и&nbsp;Александр Пискарев. Александр Пискарев: «Сборная России продала игру Гане. Я узнал последним»
Александр Пискарев
Константин Генич
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