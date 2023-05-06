КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

6 мая, 23:22

Игнатьев: «Динамо» в очередной раз не смогло себя зарекомендовать»

Игнатьев отреагировал на победу «Динамо» над «Химками» в РПЛ
Галина Глазко
Telegram Дзен

Известный российский тренер Борис Игнатьев прокомментировал победу московского «Динамо» над «Химками» в матче 26-го тура РПЛ (1:0).

«Динамо» в очередной раз не смогло себя зарекомендовать. Вся игра прошла обыденно, «Химки» не предложили ничего новаторского, но в то же время не уступали динамовцам до удаления. В общем-то пенальти Смолова, решивший исход матча, был одним из немногих опасных моментов», — приводит слова Игнатьева портал «Евро-Футбол.Ру».

«Динамо» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка. «Химки» располагаются на 15-й строчке — 17 очков.

В следующем туре «Динамо» дома сыграет с «Ахматом» 14 мая. «Химки» примут «Спартак» на день раньше.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005113938_ignatev_kak_byi_sostoyavshiesya_mastera_dinamo_vyishli_na_pole_s_neponyatnoy_motivaciey
ФК Динамо (Москва)
ФК Химки
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Матч «Зенит» — «Спартак» может стать золотым для Питера. Но «Ростов» против
Польша будет играть на ЧМ вместо России. Ее не было в элите больше 20 лет
Источник сообщил о задержании второго подозреваемого в покушении на Прилепина
Раскрывших покушение на Прилепина полицейских представят к награде
При ЧП на карусели в Оренбурге пострадало около 20 человек
Махнули крылом: авиакомпании начали отменять рейсы по РФ из-за сокращения субсидий
Популярное видео
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
Материалы сюжета: РПЛ, 26-й тур: «Зенит» — «Спартак» и другие матчи
Малком vs Промес: кто сильнее?
Стрепетов: «Если все лидеры «Зенита» сыграют в полную силу, то «Спартаку» будет очень сложно»
Шишкин: «Спартак» будет играть с «Зенитом» на победу и будет иметь достаточно шансов забить»
Евсеев — самый неудобный соперник для Карпина
Агент Сафонов: «Если бы «Динамо» и «Химки» поменялись футболками, никто и не заметил бы»
Бородюк: «Торпедо» нужно было меньше говорить и пиариться, а больше работать»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Сафонов: «Если бы «Динамо» и «Химки» поменялись футболками, никто и не заметил бы»

Евсеев — самый неудобный соперник для Карпина