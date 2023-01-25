Известный тележурналист Дмитрий Губерниев в комментарии для «СЭ» оценил шансы Артема Дзюбы стать футбольным комментатором.

«С удовольствием бы увидел Артема в качестве футбольного эксперта. Думаю, что он бы без сомнения добавил перца. Но чтобы стать футбольным комментатором, нужно поучиться ремеслу, потому что это профессия. Если Дзюбе будут интересны мои эфиры как футбольного обозревателя, то ему всегда открыты двери. Для того чтобы ему стать еще более популярным, повысить капитализацию и не прозябать сейчас без дела, то пусть приходит. С удовольствием буду работать с ним на Лиге чемпионов и чемпионата России. Тем более Селюк знает, о чем говорит, потому что комментатором много, а обозревали у нас агенты», — сказал Губерниев «СЭ».

Ранее футбольный агент Дмитрий Селюк предложил 34-летнему нападающему стать футбольном комментатором.