Судейство
Сегодня, 08:30
Известный тренер Александр Пискарев, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о российских арбитрах.
— С удивлением узнали, что в минском «Динамо» у вас играл Владислав Безбородов. Что за футболист был?
— Чем-то напоминал Генича. Ха! Тоже нападающий, сложения одинакового. Привез его агент из «Вентспилса». Там был тренер англичанин, он Безбородова зачехлил. Да и я ставил Влада мало. Не вытягивал!
— Как судья Безбородов вам нравится?
— Мне кажется, ангажированным бывает. Вот честно говорю! А уж если «Спартак» судит, обязательно напортачит. Гляжу и думаю: ну как можно его на «Спартак» назначать? Он же из Петербурга! Неужели никто не понимает?
— Из нынешних арбитров кто для вас номер один?
— Лысый неплохо судит. Карасев.
— Лучше, чем Безбородов?
— Да-а! Может напортачить. За очень хорошие деньги, наверное. Но так, что особо не подкопаешься. Все от квалификации зависит! Умный так прибьет, что и карман будет полный, и никто претензий не предъявит.