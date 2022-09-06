Тарханов: «Если новый тренер придет и вытащит «Факел», отставка Василенко будет оправдана»

Известный тренер Александр Тарханов прокомментировал отставку Олега Василенко с поста главного тренера воронежского «Факела».

«Руководители обращают внимание на результат. Они на четырнадцатом месте — поэтому такое решение. Кто туда теперь придет? Юран? Ну, он же говорил, что скоро возглавит клуб РПЛ. Я «Факел» смотрел, когда он еще в ФНЛ играл. Тогда они мне не очень понравились. В РПЛ у них что-то получалось, что-то нет. Все хотят, чтобы из ничего было что-то. Отсюда такая спешка. Но, если в Воронеж придет Сергей Юран и команда начнет добиваться результата, значит, они все сделают правильно», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

Ранее «Факел» официально объявил о расторжении контракта с главным тренером команды, Олегом Василенко. Временно исполняющим обязанности будет Дмитрий Пятибратов.

По информации «СЭ», новым главным тренером команды станет Игорь Черевченко.