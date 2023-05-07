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Сегодня, 20:38

Мишин: «Зенит» должен встать на новый победный путь»

Тренер фигуристков Мишин прокомментировал пятое чемпионство «Зенита» подряд
Дарья Алексеева
Корреспондент
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Известный тренер по фигурному катанию Алексей Мишин прокомментировал для «СЭ» пятое чемпионство «Зенита» подряд. В 26-м туре РПЛ сине-бело-голубые обыграли «Спартак» со счетом 3:2.

«Я сейчас нахожусь на стадионе. Присутствую на этом празднике нашего спорта. Конечно, рад. После того, как клуб сойдет с пьедестала, получит медали, начнется новая дорога. «Зенит» должен встать на новый победный путь. Это сложно. И мастер Семак, и все игроки получат много поздравлений сегодня. Мое поздравление будет звучать в моем сердце», — сказал Мишин «СЭ».

Команда из Санкт-Петербурга выиграла золотые медали в пятый раз подряд и 10-й в истории с учетом чемпионата СССР: 1984, 2007, 2010, 2012, 2015, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023.

«Зенит» получил право нанести вторую звезду на форму.

ФК Зенит
Алексей Мишин (фигурное катание)
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