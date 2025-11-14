Кияшко о возможном бое Дзюбы и Смолова: «Из российских футболистов никто не составит конкуренцию Артему»

14 ноября, 19:40
Известный тренер по ММА и кикбоксингу Тарас Кияшко, друг футболиста Артема Дзюбы, в разговоре с «СЭ» поделился мнением о его возможном бое против Федора Смолова.
«Без шансов для Федора. Без шансов! Я знаю Артема и видел Смолова. Не знаю, что умеет Федор, но наблюдал, что может Дзюба в зале. Если когда-то этот бой состоится, то Дзюба 100 процентов победит. Может ли кто-то из российского футбола составить конкуренцию Дзюбе в единоборствах? Из российских таковых не вижу. Из западных — очень хорош Ибрагимович. Видел его за делом, Артем тоже про него рассказывал. Хотел бы Дзюба спарринг с ним? Сейчас Дзюба сконцентрирован лишь на футболе. Когда он закончит карьеру, то там уже никто не знает, как сложится. Все может быть», — сказал Кияшко «СЭ».
Ранее промоутер Камил Гаджиев заявил, что готов предложить Артему Дзюбе и Федору Смолову по 25 миллионов рублей за бой.
Славомудр Приморский
О боги, ну сколько можно мусолить эту дичь?..
15.11.2025
marchela13
Ибра убьёт дзюбилю за 5 секунд.
14.11.2025
Gordon
Естественно, он победит ибо совсем другой категории) А так Тихонов, который реальной жизни понюхал, в отличие от них, и сейчас секунд за 10 справится.
14.11.2025
Yura Ivanov
Если говорить о пенсионерах, то Босс тут в не конкуренции.Да и практически любой вратарь ему поджопников бы отвесил, они все здоровенные.Дельфин тоже скорее всего прорубил бы.А то нашли великого бойца СМОЛОВА!Смешно
14.11.2025
OT22O
Вадик Евсеев, как котёнка уработает. Хоть и пожилой уже.
14.11.2025
Stilet525
Кирилл Глебов им обоим наваляет!
14.11.2025
14.11.2025
skylite21
Кияшко? Тот самый из сериала "Команда"?
14.11.2025