14 ноября, 19:40

Кияшко о возможном бое Дзюбы и Смолова: «Из российских футболистов никто не составит конкуренцию Артему»

Дарик Агаларов

Известный тренер по ММА и кикбоксингу Тарас Кияшко, друг футболиста Артема Дзюбы, в разговоре с «СЭ» поделился мнением о его возможном бое против Федора Смолова.

«Без шансов для Федора. Без шансов! Я знаю Артема и видел Смолова. Не знаю, что умеет Федор, но наблюдал, что может Дзюба в зале. Если когда-то этот бой состоится, то Дзюба 100 процентов победит. Может ли кто-то из российского футбола составить конкуренцию Дзюбе в единоборствах? Из российских таковых не вижу. Из западных — очень хорош Ибрагимович. Видел его за делом, Артем тоже про него рассказывал. Хотел бы Дзюба спарринг с ним? Сейчас Дзюба сконцентрирован лишь на футболе. Когда он закончит карьеру, то там уже никто не знает, как сложится. Все может быть», — сказал Кияшко «СЭ».

Ранее промоутер Камил Гаджиев заявил, что готов предложить Артему Дзюбе и Федору Смолову по 25 миллионов рублей за бой.

8

  • Славомудр Приморский

    О боги, ну сколько можно мусолить эту дичь?..

    15.11.2025

  • marchela13

    Ибра убьёт дзюбилю за 5 секунд.

    14.11.2025

  • Gordon

    Естественно, он победит ибо совсем другой категории) А так Тихонов, который реальной жизни понюхал, в отличие от них, и сейчас секунд за 10 справится.

    14.11.2025

  • Yura Ivanov

    Если говорить о пенсионерах, то Босс тут в не конкуренции.Да и практически любой вратарь ему поджопников бы отвесил, они все здоровенные.Дельфин тоже скорее всего прорубил бы.А то нашли великого бойца СМОЛОВА!Смешно

    14.11.2025

  • OT22O

    Вадик Евсеев, как котёнка уработает. Хоть и пожилой уже.

    14.11.2025

  • Stilet525

    Кирилл Глебов им обоим наваляет!

    14.11.2025

  • Инсайды 100% !!

    "Приветствуем!! Кому нужна помощь в ставках? Есть Источник по Сливным Матчам! 100% Инсайды! Связь с нами; Форум - foot.forumes.ru Почта - stav4ik@list.ru (Кто ставит ставки пишите, в Интернете такой информации не найти)

    14.11.2025

  • skylite21

    Кияшко? Тот самый из сериала "Команда"?

    14.11.2025

    Артем Дзюба
    Златан Ибрагимович
    Федор Смолов
    Футбол
