Кияшко о возможном бое Дзюбы и Смолова: «Из российских футболистов никто не составит конкуренцию Артему»

Известный тренер по ММА и кикбоксингу Тарас Кияшко, друг футболиста Артема Дзюбы, в разговоре с «СЭ» поделился мнением о его возможном бое против Федора Смолова.

«Без шансов для Федора. Без шансов! Я знаю Артема и видел Смолова. Не знаю, что умеет Федор, но наблюдал, что может Дзюба в зале. Если когда-то этот бой состоится, то Дзюба 100 процентов победит. Может ли кто-то из российского футбола составить конкуренцию Дзюбе в единоборствах? Из российских таковых не вижу. Из западных — очень хорош Ибрагимович. Видел его за делом, Артем тоже про него рассказывал. Хотел бы Дзюба спарринг с ним? Сейчас Дзюба сконцентрирован лишь на футболе. Когда он закончит карьеру, то там уже никто не знает, как сложится. Все может быть», — сказал Кияшко «СЭ».

Ранее промоутер Камил Гаджиев заявил, что готов предложить Артему Дзюбе и Федору Смолову по 25 миллионов рублей за бой.