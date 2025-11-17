К Бабаеву не обращались из Азербайджана

17 ноября, 16:04
По данным «СЭ», у футболиста «Динамо» Ульви Бабаева не только нет переговоров с Азербайджаном по поводу выступления за эту сборную, но из АФФА даже ни разу не выходили на 21-летнего полузащитника.
Бабаев мечтает выступать за сборную России. На днях он дебютировал за молодежную команду и успел сделать дубль.
Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что форвард «Динамо» может сменить гражданство и выступать за сборную Азербайджана.
Бабаев дебютировал за основную команду «Динамо» летом 2023 года. Также он выступал на правах аренды за «Крылья Советов».
SuperDennis
Ну теперь, когда Валерон покинул Динамо, шансы Ульви на сборную слегка так подсократились.
17.11.2025
Larisa Kurtesheva
он хотел, наши не позвали вовремя
17.11.2025
H R
17.11.2025
SoloWand
Карпин сам... того...
17.11.2025
Dron56
Он наверно в интересы Карпина невходит, уйдет следующим летом. Пудель из Ростова своих притащит.
17.11.2025
ОstWa11
какой нах эксклюзив? :rofl::rofl::rofl: уже больше недели инфа в интернете об этом :clown:
17.11.2025
Keano
Вообще, пацан интересный, в Кубке Крыльям отменный гол забил, Зениту, быстрый, техничный, не хотелось бы его терять.
17.11.2025
spar001
если это правда, то безусловно молодец - русскими не рождаются, русскими становятся!... а вот, Сперцян, по совету г-на Галицкого решил по другому, русским так и не стал...
17.11.2025
Serg D
Это да, но сегодня в погоне за прибылью очень много команд выходит в финальную стадию! И не исключено, что кто-то из союзных республик выйдет или на ЧМ, или ЧЕ раньше, чем мы станем чемпионами мира))! Здесь же главное поймать удачу в отборочных играх, сплотить коллектив! Тот же Адиев чуть с Казахстаном не попал в финал ЧЕ, а пришел Черчесов и сборная рассыпалась! Так и пример той же Латвии! Сложилось у них и они вышли на ЧЕ!
17.11.2025
blue-white!
Твои словв до Богу в уши. Хочптся еврокубков, а не кубка России с дебильной схемой проведения...
17.11.2025
TORO
При всём уважении к Азербайджану, но скорее сб. России станет чемпионом мира, чем их сборная когда-нибудь пройдёт отбор) Поэтому, ему смысла нет менять спортивное гражданство. Тем более, скорее всего в следующем отборе мы уже будем участвовать.
17.11.2025
Serg D
Ну мало ли?! Если с Россией не выгорит, всегда есть запасной аэродром! Армейское "Мимино" Тикнизян и Марадишвили не по своей воле сменили сборные! В сборной России их не видели, ушли по национальности!
17.11.2025
Zhenya Komarov
Ну зачем ему Азербайджан, там Бразильцы играют
17.11.2025
инок
Порадовал Бабаев Ульви. Забил хорошие голы. Ты молод, удачи тебе в Динамо!
17.11.2025
Александр Максаков
Откуда беруться эти писаки , враки .
17.11.2025
Serg D
Выступление за молодежку ни чего не значит! Гражданство при этом он может поменять и выступать за Азербайджан, если с главной командой страны у него не срастется! Самедова помнится звали выступать за Азербайджан!
17.11.2025