К Бабаеву не обращались из Азербайджана

По данным «СЭ», у футболиста «Динамо» Ульви Бабаева не только нет переговоров с Азербайджаном по поводу выступления за эту сборную, но из АФФА даже ни разу не выходили на 21-летнего полузащитника.

Бабаев мечтает выступать за сборную России. На днях он дебютировал за молодежную команду и успел сделать дубль.

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что форвард «Динамо» может сменить гражданство и выступать за сборную Азербайджана.

Бабаев дебютировал за основную команду «Динамо» летом 2023 года. Также он выступал на правах аренды за «Крылья Советов».