17 ноября, 16:04

К Бабаеву не обращались из Азербайджана

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Ульви Бабаев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

По данным «СЭ», у футболиста «Динамо» Ульви Бабаева не только нет переговоров с Азербайджаном по поводу выступления за эту сборную, но из АФФА даже ни разу не выходили на 21-летнего полузащитника.

Бабаев мечтает выступать за сборную России. На днях он дебютировал за молодежную команду и успел сделать дубль.

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что форвард «Динамо» может сменить гражданство и выступать за сборную Азербайджана.

Бабаев дебютировал за основную команду «Динамо» летом 2023 года. Также он выступал на правах аренды за «Крылья Советов».

16

  • SuperDennis

    Ну теперь, когда Валерон покинул Динамо, шансы Ульви на сборную слегка так подсократились.

    17.11.2025

  • Larisa Kurtesheva

    он хотел, наши не позвали вовремя

    17.11.2025

  • H R

    Если делаетe ставки -> infostavki.ru

    17.11.2025

  • SoloWand

    Карпин сам... того...

    17.11.2025

  • Dron56

    Он наверно в интересы Карпина невходит, уйдет следующим летом. Пудель из Ростова своих притащит.

    17.11.2025

  • ОstWa11

    какой нах эксклюзив? :rofl::rofl::rofl: уже больше недели инфа в интернете об этом :clown:

    17.11.2025

  • Keano

    Вообще, пацан интересный, в Кубке Крыльям отменный гол забил, Зениту, быстрый, техничный, не хотелось бы его терять.

    17.11.2025

  • spar001

    если это правда, то безусловно молодец - русскими не рождаются, русскими становятся!... а вот, Сперцян, по совету г-на Галицкого решил по другому, русским так и не стал...

    17.11.2025

  • Serg D

    Это да, но сегодня в погоне за прибылью очень много команд выходит в финальную стадию! И не исключено, что кто-то из союзных республик выйдет или на ЧМ, или ЧЕ раньше, чем мы станем чемпионами мира))! Здесь же главное поймать удачу в отборочных играх, сплотить коллектив! Тот же Адиев чуть с Казахстаном не попал в финал ЧЕ, а пришел Черчесов и сборная рассыпалась! Так и пример той же Латвии! Сложилось у них и они вышли на ЧЕ!

    17.11.2025

  • blue-white!

    Твои словв до Богу в уши. Хочптся еврокубков, а не кубка России с дебильной схемой проведения...

    17.11.2025

  • TORO

    При всём уважении к Азербайджану, но скорее сб. России станет чемпионом мира, чем их сборная когда-нибудь пройдёт отбор) Поэтому, ему смысла нет менять спортивное гражданство. Тем более, скорее всего в следующем отборе мы уже будем участвовать.

    17.11.2025

  • Serg D

    Ну мало ли?! Если с Россией не выгорит, всегда есть запасной аэродром! Армейское "Мимино" Тикнизян и Марадишвили не по своей воле сменили сборные! В сборной России их не видели, ушли по национальности!

    17.11.2025

  • Zhenya Komarov

    Ну зачем ему Азербайджан, там Бразильцы играют

    17.11.2025

  • инок

    Порадовал Бабаев Ульви. Забил хорошие голы. Ты молод, удачи тебе в Динамо!

    17.11.2025

  • Александр Максаков

    Откуда беруться эти писаки , враки .

    17.11.2025

  • Serg D

    Выступление за молодежку ни чего не значит! Гражданство при этом он может поменять и выступать за Азербайджан, если с главной командой страны у него не срастется! Самедова помнится звали выступать за Азербайджан!

    17.11.2025

    Футбол
    Сборная России по футболу
    ФК Динамо (Москва)
    Ульви Бабаев
