Каборе назвал двух лучших нападающих, против которых играл

Бывший полузащитник «Кубани», «Краснодара» и «Динамо» Шарль Каборе назвал двух лучших нападающих, против которых играл в РПЛ.

«В РПЛ лучшими игроками, против которых мне было сложнее всего играть — Дзюба и Кокорин. Два самых сильных нападающих в России», — цитирует Каборе Sport24.

В мае Кокорин продлил контракт с «Арисом». В нынешнем сезоне 33-летний футболист сыграл в 33 матчах за команду во всех турнирах, забив девять мячей.