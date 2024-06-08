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Сегодня, 11:07

Каборе назвал двух лучших нападающих, против которых играл

Виктория Кравченко
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Бывший полузащитник «Кубани», «Краснодара» и «Динамо» Шарль Каборе назвал двух лучших нападающих, против которых играл в РПЛ.

«В РПЛ лучшими игроками, против которых мне было сложнее всего играть — Дзюба и Кокорин. Два самых сильных нападающих в России», — цитирует Каборе Sport24.

В мае Кокорин продлил контракт с «Арисом». В нынешнем сезоне 33-летний футболист сыграл в 33 матчах за команду во всех турнирах, забив девять мячей.

35-летний Дзюба в сезоне-2023/24 сыграл за «Локомотив» 21 матч, забил 4 мяча и сделал 3 результативные передачи.

Источник: https://sport24.ru/football/news-654516-kabore-nazval-dvukh-rossiyskikh-napadayushchikh-protiv-kotorykh-yemu-bylo-slozhneye-vsego-igrat-v-rpl
Александр Кокорин
Артем Дзюба
Шарль Каборе
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