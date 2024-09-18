Каборе не считает, что «Зенит» заслуживал стать чемпионом в прошлом сезоне

Бывший полузащитник «Краснодара» и «Динамо» Шарль Каборе поделился мыслями о чемпионской гонке в прошлом розыгрыше РПЛ.

«Динамо» уже было чемпионом в своей истории, а «Краснодар» — новичок российского футбола. Я хотел, чтобы «Краснодар» выиграл чемпионат. У Галицкого большие амбиции, он много работает. Если бы «Краснодар» выиграл РПЛ, это был бы первый титул в истории клуба. Однако случилось так, что «Зенит» снова победил. Я не думаю, что «Зенит» заслуживал стать чемпионом в прошлом сезоне. За титул в последних турах боролись «Краснодар» и «Динамо». И «Краснодар» провел хороший прошлый сезон», — цитирует Каборе Metaratings.ru.

Каборе играл за «Краснодар» с 2015 по 2019 год, а после до 2021-го защищал цвета «Динамо». На его счету 2 гола и 6 результативных передач в 126 матчах за «быков», а также 42 игры без результативных действий за бело-голубых.