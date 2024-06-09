Каборе считает, что Сафонов регулярно будет играть в основе «ПСЖ»

Бывший футболист «Краснодара» и «Динамо» Шарль Каборе рассказал, что думает о перспективах вратаря Матвея Сафонова в чемпионате Франции.

«Акинфеев очень-очень силен и является легендой российского футбола. Могу сравнить его и Сафонова — оба верны своим клубам в России. И у Акинфеева тоже было много предложений за границей. Я уважаю его, очень великий вратарь, но сейчас Матвей тоже очень силен.

Желаю Сафонову всего наилучшего в Париже! Посмотрим, вытеснит ли он Доннарумму. Хорошо знаю Матвея — он постоянно работает. Если он и дальше продолжит прогрессировать, то будет регулярно играть в основе «ПСЖ», — цитирует Каборе Sport24.

Ранее появилась информация, что голкиперу запретили выезд из России из-за невыплаченных алиментов бывшей жене. Сообщалось, что из-за этого его трансфер в «ПСЖ» может сорваться.

В конце мая Романо сообщил, что Сафонов в июне подпишет контракт с французским клубом. Сумма трансфера составит 20 миллионов евро.