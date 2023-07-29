Кабутов: «Сыграем со всеми в этом сезоне — можно будет о чем-то говорить»

Защитник «Рубина» Дмитрий Кабутов рассказал, что у команды на этот сезон задача идти от матча к матчу.

«Постепенно привыкаем к РПЛ по новой. Через игры будем больше ощущать ее уровень и адаптироваться. Я вообще уже три года в Премьер-лиге не играл. Поменялся ли уровень турнира за это время? По одной игре тяжело судить. Сыграем со всеми в этом сезоне — можно будет о чем-то говорить. Какие цели у «Рубина» на чемпионат? Мы идем от матча к матчу», — цитируют «Известия» Кабутова.

Во 2-м туре чемпионата России «Рубин» сыграет против «Оренбурга». Матч состоится в воскресенье, 30 июля. Начало встречи — 15.00 по московскому времени.