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Сегодня, 13:41

Кабутов считает, что «Рубин» мог быть выше в турнирной таблице РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник «Рубина» Дмитрий Кабутов подвел итоги матча 17-го тура РПЛ с «Динамо» (0:1).

«Мы могли быть выше в таблице, и игра с «Динамо» это показала. Мы ни в чем не уступали сопернику, просто хозяевам чуть больше повезло. Но это, конечно, хорошая команда. У «Рубина» была серия без поражений? Мы на это не смотрим. Не важно, что не пропускали мячи. Главным было набирать очки. Нет ли сожалений, что эта серия получилась только к концу года? Нет. Есть сожаление, что проиграли «Динамо», ведь по моментам мы могли зацепить очки и даже выиграть. Не получилось забить. Били отличные моменты, но мы били по воробьям, или мимо. Очень жалко. Никакого особого настроя не было. Готовились к игре и ехали за победой. Со всеми можно бороться за очки, команды сейчас плюс — минус равные. Мы им ничем не уступаем», — приводит слова Кабутова «Евро-Футбол.Ру».

После 17 туров «Рубин» находится на восьмой строчке в таблице РПЛ (25 очков).

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005493698_kabutov_myi_mogli_byit_vyishe_v_tablice_i_igra_s_dinamo_eto_pokazala
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