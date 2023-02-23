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Сегодня, 17:45

Кади Боржес согласился со словами Мусаева о том, что он был лучшим футболистом в Азербайджане

Алина Савинова
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Бразильский полузащитник «Краснодара» Кади Боржес рассказал о своих сильных сторонах.

«Какие мои сильные стороны? Гибкость. Мне нетрудно поменять свою позицию, если это нужно команде. Люблю играть в пас и бить со средней дистанции. Но сейчас важно сработаться с партнерами, чтобы мы классно использовали возможности друг друга.

Бывший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев назвал меня лучшим футболистом чемпионата Азербайджана? Да, согласен! (смеется)», — цитирует бразильца Metaratings.ru.

Боржес перешел в «Краснодар» из «Карабаха» в январе 2023 года. За азербайджанскую команду он сыграл 75 матчей, в которых забил 28 голов и сделал 28 результативных передач.

 

 

Источник: https://metaratings.ru/news/kadi-soglasen-s-musaevym-chto-ya-byl-luchshim-futbolistom-v-azerbaidzhane-230145/
Футбол
ФК Краснодар
Кади Боржес
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