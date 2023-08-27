«Кадис» отклонил второе предложение ЦСКА о трансфере нападающего Осмайича

Игорь Глушевич, агент нападающего «Кадиса» Милутина Осмайича, в комментарии для «СЭ» сообщил, что испанский клуб отклонил второе предложение ЦСКА о трансфере.

«Кадис» отклонил второе, улучшенное предложение ЦСКА по Осмайичу. Есть ли вероятность, что нападающий окажется в России? Время еще есть, ждем решения испанского клуба», — сказал Глушевич «СЭ».

23 августа Глушевич, в комментарии для «СЭ» подтвердил новость о том, что испанский клуб отклонил предложение ЦСКА о трансфере. 26 августа агент нападающего заявил Sport24, что красно-синие собираются увеличить предложение.

В нынешнем сезоне нападающий сыграл за «Кадис» 4 минуты в ла лиге, выйдя на замену в конце матча с «Барселоной» (0:2).