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Сегодня, 10:54

Источник: «Кадис» согласен продать Бонгонду в «Спартак» за 7 миллионов евро

Иван Торопцев
Корреспондент
Фото AFP
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Полузащитник «Кадиса» Тео Бонгонда близок к переходу в «Спартак», утверждает издание El Desmarque.

По данным источника, испанский клуб готов принять предложение московского клуба в размере 7 миллионов евро за 27-летнего конголезца. Также в сделку могут быть включены потенциальные бонусные выплаты, которые будут зависеть от игры футболиста.

Бонгонда выступает за «Кадис» с августа 2022 года. В сезоне-2022/23 хавбек забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи в 32 матчах за команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «Кадис» хочет получить за Бонгонду 8 миллионов евро.

Футбол
РПЛ
ФК Кадис
ФК Спартак (Москва)
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