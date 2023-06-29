Источник: «Кадис» согласен продать Бонгонду в «Спартак» за 7 миллионов евро

Полузащитник «Кадиса» Тео Бонгонда близок к переходу в «Спартак», утверждает издание El Desmarque.

По данным источника, испанский клуб готов принять предложение московского клуба в размере 7 миллионов евро за 27-летнего конголезца. Также в сделку могут быть включены потенциальные бонусные выплаты, которые будут зависеть от игры футболиста.

Бонгонда выступает за «Кадис» с августа 2022 года. В сезоне-2022/23 хавбек забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи в 32 матчах за команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «Кадис» хочет получить за Бонгонду 8 миллионов евро.