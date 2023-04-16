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Кафанов допустил, что Бабурин может выиграть конкуренцию у Песьякова после возвращения из «Торпедо»

Артем Белинин
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Тренер «Ростова» Виталий Кафанов допустил, что Егор Бабурин, выступающий на правах аренды за «Торпедо», может выиграть конкуренцию за место в составе у Сергея Песьякова после возвращения в ростовский клуб.

— Что скажите по Бабурину, как вам его последние выступления?

— У Бабурина вообще весь сезон успешный. Команда ему помогает. Он в каждой игре выручает, но игроки «Торпедо» все равно ошибаются. Он не зря поехал в аренду. Получает практику. Не помню игры, где из-за него «Торпедо» потеряло очки. Он в каждой игре выручает.

— Когда он вернется в «Ростов», у него будет шанс побороться с Песьяковым?

— У него всегда был шанс. Просто Серега его не давал. Егор вернется только в мае. Когда вернется, мы поедем на сборы. Все прошлые заслуги убираем в сторону. Все начнется с нуля. А там решится, кто будет сильнее.

— Остаток сезона Песьяков проводит практически без конкуренции. Как это сказывается на процессе подготовки?

— Он впервые в такой ситуации, когда у него нет опытного конкурента. Когда Медведев получил травму, мы сели и поговорили. Сказали, что он должен не расслабиться в этой ситуации, а наоборот, на нем больше ответственности. Он несет ответственность за себя, за команду. Молодые ребята должны видеть, что в такой ситуации он отдает всего себя.

В сезоне-2022/23 Бабурин пропустил 25 голов в 16 матчах за «Торпедо» во всех турнирах, отыграв 4 встречи на ноль.

Егор Бабурин
Сергей Песьяков
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
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