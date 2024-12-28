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28 декабря, 23:10

Кафанов: «Лантратов смазал несколько игр в концовке, но это не кризис»

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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался об игре вратаря «Локомотива» Ильи Лантратова.

— С чем связываете неудачное выступление Лантратова в концовке первой половины чемпионата?

— Провальным этот отрезок точно никак нельзя назвать. То, что «Локомотив» долгое время шел в топ-3 — большая заслуга Ильи. Да, он немного смазал несколько игр в концовке, но давайте не будем забывать, что Лантратов уже полтора года незаменимый первый номер «Локомотива». Может, наступил небольшой спад на фоне усталости. Уверен, что это временное явление. У каждого вратаря такое случается. О каком-то кризисе здесь говорить не стоит, — сказал Кафанов «РБ Спорт».

«Локомотив» ушел на зимний перерыв на пятом месте, набрав 35 очков. Подопечные Михаила Галактионова сыграют с «Динамо» из Махачкалы после возобновления сезона в марте 2025 года.

Источник: «РБ Спорт»
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