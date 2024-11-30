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Сегодня, 14:50

Кафанов назвал Максименко и Агкацева в числе лучших вратарей первой части сезона РПЛ

Владислав Маслов
Корреспондент
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Тренер вратарей сборной России и «Ростова» Виталий Кафанов назвал свой список лучших голкиперов первой части текущего сезона РПЛ.

«Конечно, первая часть еще не закончилась... Но все равно это большая группа вратарей. Игорь Акинфеев, Евгений Латышонок, Станислав Агкацев и Александр Максименко. Они очень сильно играют», — сказал Кафанов.

38-летний Акинфеев провел 16 матчей в текущем сезоне РПЛ, в 7 из них отыграв «на ноль».

22-летний Агкацев в 9 из 16 матчей не пропустил ни одного мяча, аналогичные показатели имеет 26-летний Максименко.

На счету 26-летнего Латышонка 14 матчей, в 9 из которых он отыграл «на ноль».

Источник: ТАСС
РПЛ
Виталий Кафанов
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