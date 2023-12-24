Кафанов назвал Сафонова лучшим вратарем первой половины сезона РПЛ

Тренер вратарей «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов в разговоре с «СЭ» назвал лучшего вратаря первой половины сезона.

«Если учитывать игры за сборную России и в чемпионате, Матвей Сафонов. Оба турнира провел стабильно на своем лучшем уровне, который и должен показывать первый номер в стране», — сказал Кафанов «СЭ».

В ноябре и декабре Сафонов провел 5 матчей в РПЛ, один раз сохранив ворота команды в неприкосновенности. Всего на его счету 18 матчей за «быков» в текущем сезоне чемпионата России.

За сборную России в этом сезоне Сафонов провел четыре матча, в двух из них пропустив три мяча.