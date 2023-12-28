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Сегодня, 11:35

Кафанов назвал самые сложные матчи первой половины сезона РПЛ для «Ростова»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов в комментарии для «СЭ» назвал самые сложные матчи для ростовской команды в текущем сезоне.

— Какой для вас самый сложный и яркий матч этого временного отрезка?

— Таких игр было немало в первой половине сезона, только с участием нашей команды могу назвать четыре. Матч в Калининграде, когда мы вели в счете 2:0, но «Балтика» на последней минуте сравняла, и игра с ЦСКА, где мы вели в счете 3:1 после первого тайма, но армейцы сравняли — 3:3. Также ярким и зрелищным, в первую очередь для болельщиков, был матч в Краснодаре: мы имели на протяжении всей игры полное преимущество, тоже вели 0:2, но на последней минуте пропустили и уступили. И домашний матч, наверное, с «Уралом», когда теперь уже мы, проигрывая 0:2, сравняли счет. Чуть-чуть не хватило, чтобы вырвать победу.

После 18 туров чемпионата России-2023/24 «Ростов» занимает 10-е место в турнирной таблице с 21 очком.

Футбол
РПЛ
ФК Ростов
Виталий Кафанов
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