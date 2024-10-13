Кафанов объяснил критерии европейских команд для трансфера российских вратарей

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов в комментарии «СЭ» ответил на вопрос, кто из голкиперов может следующим перейти в Европу.

— Кого вы видите следующим вратарем, кто переедет в Европу?

— Саша Максименко в ближайшие 1-2 года. Он уже сейчас готов.

— А Лантратов?

— И Илья Лантратов, и Андрей Лунев тоже сегодня могут играть на этом уровне. Но тренеры и руководители европейских клубов смотрят еще и на возраст. Для руководителей клубов футбол — это прежде всего бизнес, и, приглашая игрока, они рассматривают в перспективе возможность перепродать вратаря в другой клуб и заработать еще какие-то деньги.

Минувшим летом из «Краснодара» в «ПСЖ» перешел Матвей Сафонов.

В нынешнем сезоне 25-летний Сафонов провел 3 матча за парижан, в которых пропустил 2 гола и 1 раз отстоял на ноль. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2029 года.