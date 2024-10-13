Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:57

Кафанов объяснил критерии европейских команд для трансфера российских вратарей

Артем Бухаев
Корреспондент
Telegram Дзен

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов в комментарии «СЭ» ответил на вопрос, кто из голкиперов может следующим перейти в Европу.

— Кого вы видите следующим вратарем, кто переедет в Европу?

— Саша Максименко в ближайшие 1-2 года. Он уже сейчас готов.

— А Лантратов?

— И Илья Лантратов, и Андрей Лунев тоже сегодня могут играть на этом уровне. Но тренеры и руководители европейских клубов смотрят еще и на возраст. Для руководителей клубов футбол — это прежде всего бизнес, и, приглашая игрока, они рассматривают в перспективе возможность перепродать вратаря в другой клуб и заработать еще какие-то деньги.

Минувшим летом из «Краснодара» в «ПСЖ» перешел Матвей Сафонов.

В нынешнем сезоне 25-летний Сафонов провел 3 матча за парижан, в которых пропустил 2 гола и 1 раз отстоял на ноль. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2029 года.

Александр Максименко
Виталий Кафанов

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Костя Цзю: «Бетербиев прошел первый раз дистанцию в 12 раундов»
Захарова прокомментировала опубликованное МИД Испании видео с парком Горького
Сборная Казахстана проиграла Словении в Лиге наций
К чему приведет противостояние Орбана с политиками Евросоюза. Разбор
Россиянка Хромачева выиграла шестой титул в парном разряде за сезон
ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Михайловка в ДНР
Сегодня
Вчера
Неделя