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Кафанов об игре Песьякова в матче «Ростова» с «Зенитом»: «Просто и надежно»

Артем Белинин
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Тренер «Ростова» Виталий Кафанов оценил игру вратаря команды Сергея Песьякова в матче 23-го тура РПЛ против «Зенита» (0:0) и прокомментировал форму футболиста в последних играх.

— У Песьякова были не лучшие матчи. В Краснодаре допустил ошибку. У него было несколько грубых моментов, но уже во втором тайме он с ними справился.

— В Краснодаре был только один момент, после которого забили. За полтора года это была его первая голевая ошибка. Где-то они были, но до голов не доходило. Он сразу восстановился. Философия игры Карпина подразумевает, что ошибки могут быть. Наоборот, Карпин говорил: «Играйте, продолжайте». Он не просто поддерживает. Он настаивает. И мы хотим играть в такой футбол.

— Вы как-то отдельно настраиваете Песьякова?

— Да. Была еще ошибка в «Оренбурге». Мы просто дали ему пару дней отдохнуть. Он уже три года играет без замен. Плюс выступал за сборную. Просто нужна была передышка. После этой игры запретили приезжать на базу, просто должна отдохнуть голова.

— Сегодня как оцените его игру?

— Просто и надежно.

Сергей Песьяков
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Ростов
Виталий Кафанов
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