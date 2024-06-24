Кафанов оценил игру голкипера «Балтики» Латышонка

Тренер вратарей «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов рассказал, что думает об игре бывшего голкипера «Балтики» Евгения Латышонка.

«Если бы не он, то «Балтика» еще раньше потеряла бы возможность бороться за выживание. Тут надо брать не место в таблице, а непосредственно качества вратаря. Латышонок сделал всего одну ошибку — в Краснодаре против своей родной команды. В остальных матчах он выручал очень часто», — цитирует Кафанова «РБ Спорт».