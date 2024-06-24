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Сегодня, 11:43

Кафанов оценил игру голкипера «Балтики» Латышонка

Виктория Кравченко
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Тренер вратарей «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов рассказал, что думает об игре бывшего голкипера «Балтики» Евгения Латышонка.

«Если бы не он, то «Балтика» еще раньше потеряла бы возможность бороться за выживание. Тут надо брать не место в таблице, а непосредственно качества вратаря. Латышонок сделал всего одну ошибку — в Краснодаре против своей родной команды. В остальных матчах он выручал очень часто», — цитирует Кафанова «РБ Спорт».

Латышонок является воспитанником «Краснодара», на профессиональном уровне он выступал только за «Балтику». Всего на его счету 127 игр за калининградскую команду, 51 из которых — «всухую».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vitalij-kafanov-esli-by-ne-laty-shonok-baltika-vy-letela-by-eshhe-ran-she/
Сборная России по футболу
ФК Ростов
Виталий Кафанов
Евгений Латышонок
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