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Сегодня, 09:42

Кафанов оценил игру Песьякова в матче «Ростова» с «Ахматом»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов поделился впечатлениями от игры Сергея Песьякова в матче 12-го тура РПЛ с «Ахматом».

«Доволен игрой Песьякова. На 15-й минуте при счете 0:0 он нас там спас. Во втором тайме сыграл без ошибок. Если коротко, сыграл без ошибок и спас. Будет ли вызов в сборную России? Про сборную мы сейчас не говорим. Я сейчас говорю только про «Ростов», — приводит слова Кафанова «РБ Спорт».

34-летний Песьяков выступает за «Ростов» с июля 2017 года. Всего за клуб он провел 171 матч, пропустил 222 мяча и 46 раз отстоял на ноль.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/kafanov-otsenil-igru-pes-yakova-v-matche-rostova-s-ahmatom/
Сергей Песьяков
Футбол
ФК Ростов
Виталий Кафанов
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