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Кафанов — о критике в свой адрес: «В 2021 году мне не нравились в РПЛ ни Сафонов, ни Шунин»

Сергей Разин
корреспондент
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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов поделился мнением о критике в свой адрес.

«Критиковали, что в 2021-м не брал Сафонова? Думаете, не понимал этого? Понимал прекрасно. Но мне не нравились в чемпионате России ни Матвей, ни Антон Шунин, хотя оба играли на чемпионате Европы. А вот в выборе Гильерме был чисто психологический момент. Его за полгода до этого от сборной отлучили за неудачный матч с Сербией и не взяли на чемпионат Европы. И Маринато очень хотел доказать, что решение было несправедливым. Отыграл в итоге три матча на ноль, без единой помарочки. Но представляю, что было бы, не оправдай себя этот выбор.

Задела ли Матвея та ситуация? Думаю, да, хотя он и сам согласился в разговоре со мной, что находится не в лучшей форме. Возможно, просто сказал то, что я хотел услышать. Но, надо отдать должное, очень быстро вернулся к нужным кондициям", — приводит слова Кафанова RT.

В конце мая известный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «ПСЖ» подпишет 25-летнего Сафонова за 20 миллионов евро и заключит с ним контракт до конца июня 2029 года.

Сафонов — воспитанник «Краснодара». В сезоне-2023/24 голкипер принял участие в 30 матчах, пропустил 27 мячей и отыграл 11 встреч на ноль.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1326501-kafanov-kritika-trener
Антон Шунин
Матвей Сафонов
Виталий Кафанов
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