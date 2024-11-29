Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:23

Кафанов о возможном переходе Селихова в «Ростов»: «Саша мне очень нравится, но это не обсуждалось»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Telegram Дзен

Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном переходе голкипера «Спартака» Александра Селихова.

«Саша мне очень нравится и как вратарь, и как человек. Но никакого разговора на тему возможного перехода у нас не было. Даже не знаю, хочет ли он уйти из «Спартака» или нет. На сегодняшний день это не обсуждалось», — сказал Кафанов «СЭ».

В нынешнем сезоне 30-летний Селихов провел 8 матчей за «Спартак». Контракт голкипера с клубом рассчитан до лета 2025 года.

Александр Селихов
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
Виталий Кафанов
Читайте также
Скворцова не исключила скорое признание молодыми людей до 60 лет
Причиной смерти постояльцев соццентра на Алтае мог стать ротавирус
Путин ответил шуткой советских времен на вопрос о целях для «Орешника»
«Крылья» могут исключить из РПЛ, спонсоры грозят урезать контракты
Головин отреагировал на непожатую руку Трубина
ФИФА подтвердила, что сборной России не будет на ЧМ-2026
Сегодня
Вчера
Неделя