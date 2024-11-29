Кафанов о возможном переходе Селихова в «Ростов»: «Саша мне очень нравится, но это не обсуждалось»

Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном переходе голкипера «Спартака» Александра Селихова.

«Саша мне очень нравится и как вратарь, и как человек. Но никакого разговора на тему возможного перехода у нас не было. Даже не знаю, хочет ли он уйти из «Спартака» или нет. На сегодняшний день это не обсуждалось», — сказал Кафанов «СЭ».

В нынешнем сезоне 30-летний Селихов провел 8 матчей за «Спартак». Контракт голкипера с клубом рассчитан до лета 2025 года.