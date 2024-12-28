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Сегодня, 17:35

Кафанов: «Не заметил никакого снижения интереса к футболу в России»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов не считает, что в стране произошло снижение интереса к футболу.

В сентябре ВЦИОМ сообщил, что, согласно опросу, доля равнодушных к футболу россиян выросла до 77 процентов. В декабре результаты исследования показали, что футбол не является национальным видом спорта в России.

«Интерес к футболу в России снизился? Три года назад нас отстранили от международных соревнований. Тогда было популярно мнение, что из РПЛ уедут все лучшие футболисты, а люди перестанут ходить на футбол. Этого не произошло. Болельщиков на стадионах не стало меньше, поэтому нет.

Никакого снижения интереса к футболу в последние годы не заметил. На матч с Сербией просто не было свободных билетов. У нас ребята искали билеты своим друзьям и не всегда их хватало. А ведь это товарищеский матч. Представьте, если бы был официальный, — собрались бы целые «Лужники», — цитирует Кафанова «РБ Спорт».

Источник: «РБ Спорт»
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Футбол
Виталий Кафанов
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