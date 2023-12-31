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Сегодня, 10:33

Кафанов: «Карпин не перегорел. Видно, что он работает с большой мотивацией»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Тренер вратарей «Ростова» и национальной команды Виталий Кафанов в разговоре с «СЭ» высказался о желании главного тренера ростовской команды и сборной России Валерия Карпина продолжать работать.

«Валерий Карпин не перегорел. Видно, что он работает с большой мотивацией и настроением. Работая в сборной и в клубе, он получает опыт, делает выводы, и, на мой взгляд, этот период делает его только сильнее в плане тренерского мастерства!» — сказал Кафанов «СЭ».

После 18 туров РПЛ «Ростов» с 21 очком расположился на 10-м месте.

В первом матче после зимней паузы ростовская команда встретится с «Крыльями Советов». Игра пройдет 3 марта.

Валерий Карпин
Сборная России по футболу
ФК Ростов
Виталий Кафанов
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