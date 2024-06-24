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Сегодня, 13:29

Кафанов — о Торопе: «В ЦСКА растет талантливый мальчик»

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Тренер вратарей «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов поделился мнением о голкипере ЦСКА Владиславе Торопе.

«Пока он со своей ролью второго вратаря справляется. Конечно, хотелось бы посмотреть, как Слава будет играть длинную серию матчей. И мне очень интересен его дальнейший путь, потому что он произвел хорошее впечатление в сборной, когда его вызывали в команду U23 на матчи с Египтом. Мне повезло с ним поработать. Там растет очень талантливый мальчик», — сказал Кафанов «РБ Спорт».

20-летний Тороп является вторым вратарем в ЦСКА, проигрывая конкуренцию только Игорю Акинфееву. В сезоне-2023/24 он провел 11 матчей в Кубке России и 5 — в РПЛ.

Источник: РБ Спорт
Владислав Тороп
ФК ЦСКА (Москва)
Виталий Кафанов
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