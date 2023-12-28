Кафанов посоветовал, как прожить зимнюю паузу без российского футбола

Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов в комментарии для «СЭ» посоветовал, как прожить почти три месяца без РПЛ.

«Наверное, сначала надо хорошо отдохнуть после новогодних праздников, а потом — зависит от того, кто какие зимние виды спорта любит: смотреть биатлон, хоккей, например. У нас будет турнир в Эмиратах в начале февраля, он может как-то подготовить наших болельщиков ко второй части чемпионата.

Матчи команд премьер-лиги в подготовительном периоде будут транслироваться. Фанаты футбола смогут увидеть, что к тому моменту представляют из себя игроки», — сказал Кафанов «СЭ».

После 18 туров чемпионата России-2023/24 «Ростов» занимает 10-е место в турнирной таблице с 1 очком.

В первом матче после зимней паузы ростовская команда встретится с «Крыльями Советов».