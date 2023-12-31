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Сегодня, 13:43

Кафанов поздравил болельщиков «Ростова» с наступающим Новым годом

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов в разговоре с «СЭ» поздравил болельщиков ростовского клуба с наступающим Новым годом.

«Дорогие болельщики ФК «Ростов», поздравляю с наступающим Новым годом! Будем очень стараться радовать вас в новом году хорошей игрой и победами и поменьше вас огорчать. Всегда помним, что играем для вас! Всем здоровья и мирного неба над головой!» — сказал Кафанов «СЭ».

После 18 туров РПЛ «Ростов» с 21 очком расположился на 10-м месте.

В первом матче после зимней паузы ростовская команда встретится с «Крыльями Советов». Игра пройдет 3 марта.

ФК Ростов
Виталий Кафанов
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