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Сегодня, 12:19

Кафанов рассказал, что давно следит за игрой Селихова

Владислав Маслов
Корреспондент
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Тренер вратарей сборной России и «Ростова» Виталий Кафанов рассказал, что давно знаком с голкипером «Спартака» Александром Селиховым.

«Так получилось, что первый свой матч в премьер-лиге — за «Амкар» — он проводил в Ростове. И я с тех пор за Сашей наблюдаю. Мне про него много рассказывал тренер Владимир Сычев, который работал с Селиховым в «Амкаре». Поэтому мне интересно было вызвать Сашу в сборную и с ним пообщаться. Это очень сильный вратарь», — цитирует Кафанова «РБ Спорт».

В сезоне-2024/25 30-летний Селихов провел 5 матчей за «Спартак» в FONBET Кубке России, в которых пропустил 4 мяча. Он выступает за красно-белых с 2017 года.

Источник: РБ Спорт
Александр Селихов
Виталий Кафанов

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