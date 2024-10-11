Кафанов рассказал, что давно следит за игрой Селихова

Тренер вратарей сборной России и «Ростова» Виталий Кафанов рассказал, что давно знаком с голкипером «Спартака» Александром Селиховым.

«Так получилось, что первый свой матч в премьер-лиге — за «Амкар» — он проводил в Ростове. И я с тех пор за Сашей наблюдаю. Мне про него много рассказывал тренер Владимир Сычев, который работал с Селиховым в «Амкаре». Поэтому мне интересно было вызвать Сашу в сборную и с ним пообщаться. Это очень сильный вратарь», — цитирует Кафанова «РБ Спорт».

В сезоне-2024/25 30-летний Селихов провел 5 матчей за «Спартак» в FONBET Кубке России, в которых пропустил 4 мяча. Он выступает за красно-белых с 2017 года.