Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:08

Кафанов рассказал, что Шелия произвел сильное впечатление на него по итогам двух туров РПЛ

Алина Савинова
Telegram Дзен

Тренер вратарей «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов рассказал, кто из голкиперов его удивил на старте сезона.

«Летом был на сборах и не видел всех вратарей. А по итогам двух туров сильное впечатление произвел Шелия. Он, кстати, концовку прошлого чемпионата тоже неплохо провел. Лунев не удивил. Он, как был одним из основных кандидатов в сборную, так и остается», — цитирует Кафанова Sport24.

В стартовавшем сезоне Гиорги Шелия провел 2 матча в РПЛ за «Ахмат», сохранив в одном из них ворота своей команды в неприкосновенности.

Источник: Sport24
Гиорги Шелия
Футбол
РПЛ
Виталий Кафанов
0
Читайте также
Франция жалуется на кибератаки в ходе Олимпиады-2024
Скиннер осудила Байлз за золото Олимпиады-2024
Турецкий NTV сообщил об обмене заключенными между РФ и США в аэропорту Анкары
Личка завидовал Станковичу. Что произошло после дерби «Спартак» - «Динамо
Итальянка снялась с боя ОИ против провалившей гендерный тест боксерши
Что изменится в жизни россиян с 1 августа
Популярное видео
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: РПЛ, 3-й тур: «Зенит» — «Ростов» и другие матчи
Садыгов заявил, что ему нравилось работать со всеми тренерами «Химок»
Полузащитник «Бенфики» Кекчю может перейти в «Зенит»
Терехин считает, что новый контракт не должен влиять на отношение Тюкавина к игре
Sport24: «Крылья Советов» узнавали о возможности сотрудничества с Джикией
Агент Помазуна: «Илья — недешевый вратарь, не у всех клубов есть такие финансовые возможности»
Виллиан Роша не хочет обсуждать, где продолжит карьеру после окончания контракта с ЦСКА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кипрский АЕЛ арендовал Лесового у «Динамо»