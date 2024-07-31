Президент «Оренбурга» заявил, что в клубе нет предложений по игрокам

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин оценил вероятность ухода из команды кого-то из легионеров в летнее трансферное окно.

— Мы сформировали состав на текущий сезон. Будет оптимально, если до зимы никаких изменений в нем не будет. Это наше желание, но оно может нарушиться какими-то обстоятельствами. Но для себя мы команду сформировали. Интересуются ли нашими игроками? Все хотят купить футболистов подешевле, но мы знаем цену своим игрокам. Есть определённые попытки форсирования ситуации, но конкретных предложений на сегодня нет", — приводит слова Еремякина Metaratings.

«Оренбург» после двух туров в нынешнем сезоне РПЛ набрал четыре очка и занимает пятое место в турнирной таблице. В третьем туре уральская команда сыграет против ЦСКА. Матч состоится в Москве 4 августа и начнётся в 15.30 по местному времени.