Кафанов считает, что Сафонов готов играть за один из ведущих европейских клубов

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Тренер вратарей «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов рассказал, кто из российских голкиперов готов играть в европейском топ-клубе.
«У нас много хороших вратарей, выбор довольной большой. Если говорить о ведущих клубах топ-5 лиг, то Матвей Сафонов. Он уже к этому готов, — приводит «РБ Спорт» слова Кафанова.
23-летний Сафонов выступает за главную команду «Краснодара» с 2017 года. В текущем сезоне он провел 19 матчей, пропустил 31 мяч и шесть раз отстоял на ноль.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования