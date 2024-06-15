Кафанов: «Кто, помимо Сафонова, может перейти в большой европейский клуб? Максименко»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов назвал голкипера, который вслед за Матвеем Сафоновым может перейти в большой европейский клуб.

— Кто-то еще из наших голкиперов может уехать за рубеж в ближайшее время?

— Если говорить о больших клубах, то на сегодняшний день это Саша Максименко. Если речь идет о хороших, крепких командах, то назову Александра Селихова, Илью Лантратова и Андрея Лунева.

В пятницу, 14 июня «ПСЖ» объявил о подписании контракта с 25-летним Сафоновым на 5 лет. Французский клуб заплатил за россиянина 20 миллионов евро.