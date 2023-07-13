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Сегодня, 16:34

Кафанов рассказал о преданности Бердыева к футболу

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Тренер вратарей «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов рассказал о том, как предан футболу известный российский тренер Курбан Бердыев.

«В чем уникальность Бердыева? Он полностью посвятил себя футболу. Все годы, которые мы работали вместе, Курбан жил на базе, сутками напролет просматривал матчи, анализировал и все время хотел развиваться. Он первый стал играть в зонную защиту — еще до Олега Долматова в «Черноморце» и ЦСКА. К Бекиичу попала учебная кассета Арриго Сакки, который придумал зонную защиту. Бекиич ее долго изучал и начал это внедрять в Казахстане», — приводит слова Кафанова Sport24.

9 июля пресс-служба махачкалинского «Динамо» объявила о назначении Бердыева главным тренером команды. Последним клубом 70-летнего специалиста был «Сочи», который он покинул в апреле 2023 года.

15 июля «Динамо» проведет матч против «Торпедо» в рамках первого тура ФНЛ.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-07-13-kafanov-k-berdyyevu-odnazhdy-popala-uchebnaya-kasseta-arrigo-sakki-dolgo-yeye-izuchal-i-stal-eto-vnedryat-v-kazakhstane
Футбол
РПЛ
Виталий Кафанов
Курбан Бердыев
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