Кафанов рассказал о психологическом состоянии Песьякова после замены в матче со «Спартаком»

Сегодня, 23:29
Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов прокомментировал реакцию вратаря Сергея Песьякова на замену в матче 25-го тура РПЛ со «Спартаком» (5:1).
— Не переживаете, что игра психологически скажется на Медведеве?
— Почему на нем?
— Вышел в очень сложной ситуации и почти без моментов пропустил три мяча.
— Он еще спас в конце. Никита очень спокойно вошел в игру. В пропущенных мячах претензии не к нему. Он сыграл без ошибок. Песьяков? Сложно оценивать, когда человек с травмой.
— Какое психологическое состояние Песьякова?
— Не маленький, уже опытный. Быстро восстановится.
На 61-й минуте вместо Песьякова на поле появился Никита Медведев. Ранее Песьяков допустил ошибку перед вторым голом «Спартака», вынеся мяч на Хесуса Медину, который вывел красно-белых вперед.