Кафанов считает, что Агкацев достойно заменил Сафонова в «Краснодаре»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов оценил прогресс Станислава Агкацева.

— Уход Сафонова помог раскрыться Агкацеву?

— Да. Станислав очень долго ждал этого шанса. Я знал, что он будет хорошо играть. Агкацев очень достойно заменил Матвея и принес «Краснодару» много очков. Желаю ему от всей души отыграть вторую часть сезона на таком же высоком уровне.

— Насколько голкиперу важно понимать, что он точно первый номер?

— Это каждому вратарю очень важно. Любой хочет быть первым. Статус главного вратаря команды чувствуется как на тренировках, так и в быту. Это проявляется во всем и дает дополнительные силы расти дальше, — сказал Кафанов «РБ Спорт».

Летом 2024 года Матвей Сафонов перешел из «Краснодара» в «ПСЖ». Сумма трансфера составила 20 миллионов евро.

После 18 туров РПЛ «Краснодар» занимает первую строчку турнирной таблицы.