Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:10

Кафанов: «Жаль, что Гильерме без команды. Он может играть еще два года минимум»

Артем Бухаев
Корреспондент
Telegram Дзен

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов в комментарии «СЭ» высказался о карьере голкиперов Маринато Гильерме и Антоном Шуниным.

— Как оцените ситуацию Гильерме?

— Очень грустно. У нас с Гильерме очень теплые отношения. Жаль, что он без команды. Уверен, он может играть еще год-два минимум. Такая же ситуация с Антом Шуниным. Оба верно служили своему клубу и провели в нем всю свою карьеру. Очень надеюсь, что они еще найдут свой клуб и порадуют болельщиков своей игрой.

Гильерме выступал за «Локомотив» с 2007 по 2024 год. 38-летний вратарь покинул московский клуб минувшим летом в связи с истечением контракта.

37-летний Шунин в июле покинул «Динамо» в связи с окончанием срока действия контракта. За бело-голубых на высшем уровне голкипер выступал с 2007 года, на его счету 366 матчей — это рекорд клуба в российское время и второй показатель за всю его историю.

Антон Шунин
Маринато Гильерме
Виталий Кафанов

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Захарова прокомментировала опубликованное МИД Испании видео с парком Горького
Россиянка Хромачева выиграла шестой титул в парном разряде за сезон
Сборная Казахстана проиграла Словении в Лиге наций
ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Михайловка в ДНР
К чему приведет противостояние Орбана с политиками Евросоюза. Разбор
Костя Цзю: «Бетербиев прошел первый раз дистанцию в 12 раундов»
Сегодня
Вчера
Неделя