Кафанов считает, что Песьякову нужно дать передышку

Тренер вратарей сборной России и «Ростова» Виталий Кафанов высказался о критике в адрес голкипера желто-синих Сергея Песьякова.

«На него сейчас все накинулись. Но если так взять, это произошло после матчей с ЦСКА, «Краснодаром» и «Балтикой», где не было его вины. После этого он отыграл хороший матч с «Ахматом», где выручил нас, потом спасал в матче с «Локо». Никто об этом ничего не говорил. Как будто все ждут его ошибки. Он ошибается, потому что мы играем в такой футбол. Мы в него играть будем, играть он будет так, как требует стиль игры. Если посмотреть на Европу — все играют в такой футбол, все лучшие практически клубы так действуют, очень спокойно относятся к таким ошибкам. Вратарь такой же полевой игрок, как остальные, имеет право на ошибку. Песьяков играет нормально. Другое, четвертый год играет без замен, может быть, нужно дать передышку, но об этом я бы не хотел в сборной говорить», — приводит слова Кафанова «РБ Спорт».

34-летний Песьяков выступает за «Ростов» июля 2017 года. Всего за клуб он провел 174 матча, пропустил 225 мячей и 47 раз отстоял на ноль.