Кафанов считает, что Свинову пока рано конкурировать с Селиховым и Максименко

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов в интервью «СЭ» оценил игру голкипера «Факела» Ильи Свинова, права на которого принадлежат «Спартаку»

— В «Факеле» играет арендованный у «Спартака» Илья Свинов. Как бы вы его оценили?

— Пока он проходит период становления. Свинов еще крепко на ногах не стоит, набивает шишки, где-то ошибается. Но в целом добротный вратарь. У каждого голкипера свой срок созревания. Можно провести параллели с Помазуном. В первом сезоне в «Урале» Илья не всегда действовал стабильно, а во втором уже отыграл очень сильно.

— То есть Свинову пока рано конкурировать в «Спартаке» с Селиховым и Максименко?

— Это хорошо, что у Ильи есть практика в «Факеле». А так бы он сидел на скамейке в «Спартаке». Свинову надо еще набраться опыта — тогда он сможет вернуться в состав красно-белых заматеревшим и более конкурентоспособным.

Свинов перешел в «Спартак» из «Факела» в январе 2022 года. В июле воронежский клуб арендовал 22-летнего россиянина у красно-белых до конца сезона-2022/23.

В текущем сезоне Свинов провел 23 матча во всех турнирах и пропустил 34 гола. Контракт вратаря со «Спартаком» действует до лета 2025 года.

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