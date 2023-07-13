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Кафанов: «Сафонов — самый талантливый вратарь из всех, кого мне довелось тренировать»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Тренер вратарей «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов считает Матвея Сафонова из «Краснодара» самым талантливым, с кем ему довелось работать.

«Мне довелось тренировать много вратарей. Из них всех Матвей — самый талантливый. Да, нет стабильности, но очень много игр в этом году он провел ярко. Принято считать ошибки вратарей, но кто вспомнит, сколько раз он спасал? Более того, на мой взгляд, он тот, кто может сейчас уехать в топ-клуб Европы», — цитирует Sport24 Кафанова.

В сезоне-2022/23 24-летний Сафонов провел 36 матчей, пропустил 52 гола и 11 раз сыграл на ноль.

В июне 2021 года голкипер дебютировал за основную сборную России. В составе национальной команды Сафонов провел 9 матчей, пропустил 8 мячей и 4 раза сохранил ворота в неприкосновенности.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-07-12-kafanov-treniroval-mnogo-vratarey-iz-nikh-safonov-samyy-talantlivyy-on-mozhet-seychas-uyekhat-v-top-klub-yevropy
Матвей Сафонов
Футбол
ФК Краснодар
Виталий Кафанов
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