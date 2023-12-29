Кафанов сомневается, что кто-либо в ближайшем будущем побьет рекорды Акинфеева

Тренер вратарей «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов прокомментировал «СЭ» высказывание Евгения Гинера о голкипере ЦСКА Игоре Акинфееве.

Ранее президент ЦСКА сказал: «Я со всем уважением отношусь к Яшину, Дасаеву и другим, но, по-моему, все рекорды уже поставил Игорь: и сухих матчей, и количество матчей, и прочее, прочее, прочее. Игорь все уже переплюнул. И это приятно».

«Никогда не обсуждаю высказывания специалистов, потому что у каждого есть право иметь свое мнение, — сказал Кафанов «СЭ». — Если вы адресуете этот вопрос мне, скажу так: вы назвали трех вратарей, которые являются гордостью нашей страны! Они недавно были включены в список 50 лучших голкиперов мира. Лев Яшин — лучший вратарь мира и лучший футболист столетия! В то время он произвел революцию среди голкиперов. Первым в мире начал играть по всей штрафной площадке, прошел непростой период насмешек, издевательских высказываний в свой адрес, но продолжал играть в такой манере. Быть первым в любом деле непросто. И то, что его назвали лучшим в XX веке, абсолютно заслуженно!

Ринат Дасаев тоже заслуженно признавался лучшим вратарем мира. Что касается Игоря Акинфеева, он уже сделал то, что не удастся, думаю, никому в ближайшем будущем, а может, и в далеком тоже, — все его достижения и рекорды. Если Лев Яшин и Ринат Дасаев признавались лучшими во времена СССР, то Игорь представляет в этом очень почетном списке Россию, чем наша вратарская школа очень гордится. А Лев Яшин останется лучшим футболистом XX века».

Акинфеев сыграл за ЦСКА 754 матча. Вместе с армейским клубом вратарь стал шестикратным чемпионом России, семикратным обладателем Кубка России и Суперкубка России.

В составе сборной России футболист провел 111 игр. В 2008 году Акинфеев стал бронзовым призером чемпионата Европы в составе национальной команды, а в 2018 году на домашнем чемпионате мира дошел до 1/4 финала турнира.