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Кафанов: «В СССР был Яшин, потом Дасаев, третья такая фигура — Акинфеев»

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Тренер вратарей «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов в интервью Sport24 поделился мнением о голкипере ЦСКА Игоре Акинфееве.

— Вы работали почти со всеми ведущими вратарями страны. Кто для вас Игорь Акинфеев?

— Объясню в сравнении. В Советском Союзе и в России было много отличных вратарей. Но был Лев Яшин. Лучший голкипер мира. Потом — Ринат Дасаев, которого тоже признавали лучшим голкипером мира. Третья такая фигура — Игорь Акинфеев. Лучшие вратари нашей школы.

37-летний Акинфеев является 6-кратным чемпионом России, 7-кратным обладателем Кубка России, обладателем Кубка УЕФА. На его счету 111 матчей за сборную России.

Источник: sport24.ru
Игорь Акинфеев
Сборная России по футболу
ФК ЦСКА (Москва)
Виталий Кафанов
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