Кафанов вспомнил о периоде работы в тренерском штабе Бердыева в «Рубине»

Тренер вратарей «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов вспомнил о периоде работы в тренерском штабе Курбана Бердыева в «Рубине», а также рассказал о том, как происходит выбор вратарей в клубы.

«Сразу ли Бердыев дал мне карт-бланш на работу с вратарями? Не сразу. Когда мы только пришли в «Рубин» в Первую лигу и стали собирать команду, нам предлагали много вратарей. Были варианты с Сашей Жидковым, Андреем Саморуковым, которые уже имели большой опыт выступления в премьер-лиге и состоялись как вратари. Выбрал Сергея Козко, который в то время был запасным в «Торпедо-ЗИЛ» под Андреем Новосадовым. Не знаю, как пошло бы дальше, если бы Сергей не оправдал надежд. Всегда думал: есть немало вратарей, которые еще не стали первыми, но с которыми можно добиться чего-то большого. Просто нужно дать шанс. И в дальнейшем при выборе вратарей исходил из этого принципа. На протяжении всей карьеры собирал досье на голкиперов, которые сидели на лавке, но с которыми можно было выиграть что-то большое. Исключение — Арлаускис в «Рубине». Но тогда нам срочно нужен был второй вратарь, и мы не прогадали. После чемпионата мира в Бразилии из 32 команд нам в «Ростов» предлагали 23 вратарей — и это основные голкиперы сборных. Никого по итогу не взяли. Хочется найти вратаря в тот момент, когда о нем мало кто знает, но он уже готов выстрелить», — приводит слова Кафанова Sport24.

В «Рубине» Бердыев работал два раза — с 2001 по 2013 год и с 2017 по 2019 год. В первый его приход казанская команда два раза подряд становилась чемпионом России, один раз выигрывала Кубок и дважды — Суперкубок страны.